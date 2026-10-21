Умер радиоведущий Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс

Фото: ВКонтакте/Мартин Ландерс/martin.landers

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Причина и обстоятельства смерти создателя легендарной программы Back to the Universe не раскрываются.

На 66-м году жизни скончался радиожурналист Сергей Тутов, выступавший под псевдонимом Мартин Ландерс и создавший первую в СССР радиопередачу об электронной музыке «Мандариновая волна».

О смерти ведущего сообщил его коллега Алексей Образцов на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Причина и обстоятельства случившегося не раскрываются. Прощание с Тутовым пройдет в пятницу, 23 октября, в 10:30 в Москве.

Электронная музыка увлекла Тутова задолго до того, как она стала модой в СССР: с жанром он познакомился в 1976 году, а к 1978-му уже сам встал за пульт и писал собственные сеты. С 1989-го Ландерс работал на московской сцене и играл с разными композиторами, в том числе с мэтром отечественной электроники Эдуардом Артемьевым.

Настоящую известность ему принесло радио. 10 апреля 1990 года на всесоюзной «Смене» стартовала «Мандариновая волна» (Tangerine Wave) — в СССР это была первая программа, целиком посвященная электронной музыке. Спустя два года появилась Back to the Universe, которую Ландерс бессменно вел каждую неделю: эфир с рассказами об истории жанра — от Клауса Шульце и Tangerine Dream до эмбиента и краут-рока.

За тридцать с лишним лет Ландерс создал девять авторских программ, звучавших на 16 радиостанциях — от «Смены», «Юности» и «Рокса» до «Надежды» и «Станции 106,8», а позже выходил в эфир на «Открытом», «Джазе», «Динамите», «Культуре» и «Авторадио». С 1998 года Ландерс постоянно выступал как профессиональный диджей и сочинял музыку в жанрах техно, техно-хаус и минимал-техно. В марте 2005 года вместе с Алексеем Образцовым он основал техно-проект Lator, просуществовавший шесть лет, — с ним Ландерс гастролировал в Греции, Черногории, Франции, Испании и Египте.

По данным интервью 2008 года, у него остались две дочери.

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