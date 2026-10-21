Маск ограничил скорость Starlink для ВСУ: в Киеве паника

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом для решения стало недовольство атаками на российские НПЗ.

Американский миллиардер Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink — Starshield — для вооруженных сил Украины, что вызвало панику в Киеве. Об этом утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и осведомленные источники.

«Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа», — пишет издание.

По данным газеты, поводом для решения стало недовольство Маска и Трампа атаками Украины на российские дизельные НПЗ. На прошлой неделе глава SpaceX установил лимит скорости подключения украинского оборудования к спутниковой сети, в результате чего часть ударных беспилотников и дронов-перехватчиков ВСУ фактически лишилась возможности выполнять боевые задачи.

Источники WSJ утверждают, что Маск и Трамп якобы обсуждали решение по Starlink по телефону как минимум сразу после того, как информация о сбоях стала публичной, а по утверждению одного из собеседников — еще до введения ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что история с замедлением Starlink для ВСУ стремительно набирает обороты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.