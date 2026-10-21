Италия вывела войска на улицы Милана: что происходит в Европе

Ущерб от беспорядков во Франции может исчисляться сотнями миллионов

Фото, видео: Reuters/Jack Taylor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во Франции начал действовать комендантский час.

Власти Италии сегодня вывели войска на улицы Милана. Во Франции начал действовать комендантский час. А остальная Европа с замиранием сердца наблюдает за тем, во что выльются массовые протесты, которые в принципе могут поджечь весь Старый Свет. Боятся ли этого европейцы? Конечно, да.

Вот, например, печально известный, саркастичный, иногда даже злой и далеко не толерантный журнал «Шарли Эбдо». За последнюю неделю на его страницах всего одна карикатура на главную тему. Жалкая попытка спихнуть всю ответственность на оппозиционного политика Меланшона, который якобы управляет буйными школьниками. Или вот нелепые рассказы о некой русской угрозе, о которой говорят из каждого французского телевизора.

— Франция буквально расстилает красную дорожку перед «Матрешкой». «Матрешка» — название, отсылающее к русской кукле, — это механизм российской дезинформации, который использует наши внутренние противоречия.

И ни слова о том, почему действительно на улицы вышли толпы мигрантов, кто грабит магазины и поджигает мэрии. В этом вопросе разобрался европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Армейские грузовики, еще полтысячи военных на подходе. Город роскошных бутиков, мировая столица моды заколачивает свои витрины фанерой.

После двух дней беспорядков, столкновений с полицией и разграбления магазинов правительство Джорджи Мелони намерено расширить полномочия силовиков.

«Полиция не должна применять силу к протестующим. Но тех, кто занимается мародерством, нужно арестовывать», – считает местный житель.

В повестке экстренного Совета министров: превентивные задержания на срок до суток, в том числе несовершеннолетних, и ужесточение наказаний за погромы, которыми охвачена страна.

В соседней Франции от еще более масштабного уличного хаоса и разгула мародерства отходят уже вторые сутки. Число пострадавших люксовых магазинов и продуктовых супермаркетов, по последним оценкам, достигло трех тысяч. В Париже практически полностью вычистили бутик Celine, рядом громили витрины Louis Vuitton и Jil Sander. В Бордо – варварский налет на Apple Store.

На интернет-барахолках начинают появляться подозрительные объявления. Похоже, теперь стартуют еще и масштабные распродажи награбленного.

Французская пресса пишет о неутешительном конце «макронизма». Тот, кто обещал стране революционное обновление, оставляет в наследство одну только революцию.



«И этот разрыв между внешнеполитическими амбициями и реальным положением дел становится все заметнее по всей Европе. Проблемы у власти возникают даже там, где правительство вместо чрезвычайных мер, казалось бы, предлагает экономическое обновление», – передает корреспондент.

Германия как раз в эти дни расстилает красную дорожку перед мировым капиталом, обхаживая финансово-промышленную элиту на инвестфоруме в Берлине. В зале представлены BlackRock, Goldman Sachs, Siemens, Mercedes-Benz, Boeing.

Правительство предлагает инвестировать в немецкое будущее, а бизнес напоминает, насколько дорого обходится настоящее. В интервью Bloomberg канцлер уже и сам признает, что еще тянет бюджеты европейских стран вниз.

«С начала прошлого года США больше не вносят вклад в оборону Украины в том, что касается оплаты поставок вооружений и техники. Для наших бюджетов это действительно серьезная нагрузка», – заявил Мерц.

При этом продолжает сокращаться и его собственный политический капитал вместе с кредитом доверия у населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.