Верховный суд: СМС-код еще не согласие на кредит

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Банк не должен иметь претензий к заемщику, ставшему жертвой мошенников.

Верховный суд постановил, что ввод СМС-кода, который приходит из банка, сам по себе не является согласием на кредит. Особенно если всю сумму сразу переводят третьему лицу.

Поводом для разбирательства стал иск клиента, который оказался жертвой мошенников. После общения с ними он обнаружил займ почти на 900 тысяч рублей. Суды первой инстанции встали на сторону банкира — по их мнению, пострадавший сам ввел правильные коды из сообщения, а по условиям обслуживания они приравниваются к электронной подписи.

Однако Верховный суд указал, что одного факта ввода нескольких цифр из СМС недостаточно, чтобы подтвердить добровольное согласие на займ.

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