Китай-2026: памятка для туриста о визах, деньгах и связи
Фото: www.globallookpress.com/Chen Zhonghao
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Это туристическое направление становится одним из самых популярных среди россиян.
Россияне все активнее ездят в Китай — направление становится одним из самых популярных. При этом туристы часто сталкиваются с бытовыми вопросами: интернет, оплата услуг, передвижение по городу и стране. Помочь с наиболее частыми из них aif.ru попросил Романа Гареева — заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Виза
В период с 15 сентября 2025 года россияне могут ездить в Китай без визы — режим односторонний и действует год. С обычным загранпаспортом можно находиться в стране до 30 календарных дней подряд; отсчет начинается со следующего дня после въезда.
Документы
Ничего необычного: загранпаспорт, авиабилеты, подтверждение брони в отеле и миграционная карта.
Деньги
Российские карты в Китае не работают. Мест, где в принципе принимают карты или наличные, в стране немного.
Большая часть покупок в Китае совершается по QR-кодам. Мобильные платежи распространены там гораздо шире, чем привык российский турист. От уличной лавки с завтраками до крупного торгового центра, от турникета в метро до билета в парк — везде по умолчанию используется оплата по QR-коду. В мелких кафе и магазинах терминалов для оплаты картами просто нет.
Поэтому при решении бытовых задач в Китае практически невозможно обойтись без мобильных кошельков. Приложение нужно заранее установить на телефон и пройти верификацию по загранпаспорту.
Связь
Google Maps в Китае почти не работает — нужны местные карты.
Интернет лучше подготовить заранее: подойдет роуминг или туристический eSIM до вылета — тогда откроются привычные сайты и сервисы. Местная SIM по прилету дает китайский номер, но зарубежные сайты блокируются. Переводчик должен работать офлайн: заранее скачайте китайский и русский языковые пакеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристический поток россиян в Египет вырос на 23% за период в девять месяцев. Среди иностранных туристов, приезжающих посмотреть на пирамиды, первое место продолжают удерживать граждане России.
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