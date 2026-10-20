Десять лет вне сцены: Артур Бесчастный раскрыл закулисье кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер рассказал, почему возвращение в театр оказалось серьезным испытанием и отчего создавать собственные сказки сложнее.

Актер Артур Бесчастный признался, что возвращение на театральную сцену после десятилетнего перерыва стало для него одним из самых серьезных испытаний. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо-Юдо».

По словам Бесчастного, после долгого отсутствия в театре ему предложили сыграть вновь. Главной трудностью оказалось восстановление профессиональной формы.

«Если размышлять в плоскости профессии, то я 10 лет не выходил на сцену театра, и спустя 10 лет мне предложили спектакль, и вот это был самый серьезный жесткий вызов. Приходилось преодолевать в первую очередь из-за потери формы. Могу сказать, что это такой серьезный вызов», — поделился артист.

Говоря о том, какие темы могут прийти в российское кино на смену сказкам, Бесчастный предположил, что интерес зрителей может сместиться в сторону автомобильных гонок.

При этом создавать оригинальные сказочные истории, как считает актер, сложнее, чем работать с уже существующими материалами. Разработка собственного проекта требует пройти множество этапов, в том числе цензурные ограничения, поэтому в отечественном кинематографе нередко обращаются к знакомым сюжетам и создают ремейки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Татьяна Догилева выразила свое недовольство по поводу создания новых версий классических советских фильмов. По ее мнению, современные кинематографисты должны уделять больше внимания разработке оригинальных сюжетов.

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