Трамп попросил Путина освободить задержанного в РФ американца Хаббарда

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs/Pool via CNP

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Мужчину.признали виновным по делу о наемничестве.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

«Я говорил с президентом Путиным по поводу Хаббарда. Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его», — рассказал американский лидер представителям прессы.

Напомним, что Хаббард — 72-летний пенсионер из Мичигана Хаббард с 2014 года жил на Украине. В феврале 2022-го заключил контракт с батальоном теробороны Изюма (по версии обвинения — не менее одной тысячи долларов в месяц, обучение и оружие). Затем, 2 апреля 2022 года его задержали российские военные. В октябре 2024-го Мосгорсуд признал его виновным в наемничестве. Мужчину осудили на 6 лет и 10 месяцев пребывания в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры могли бы сосредоточиться на ядерных вооружениях и денуклеаризации (снижение роли ядерного оружия, сокращение арсеналов или отказ от него — прим. ред.)

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