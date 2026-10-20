В ДТП с фурой погиб замминистра здравоохранения Рязанской области

Фото: ВКонтакте/Министерство здравоохранения Рязанской области/minzdravro

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Второй водитель остался жив.

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. Он находился за рулем Audi Q7 недалеко от села Плахино. Об этом сообщили в официальной группе ведомства в социальной сети ВКонтакте.

«В Министерстве здравоохранения он трудился с 2017 года. Мы знали его как человека, который был частью команды, разделял ответственность за работу системы и вместе с коллегами решал задачи, от которых зависят жизни и здоровье людей», — отметили в публикации.

Как стало известно 5-tv.ru, он находился за рулем Audi Q7 недалеко от села Плахино. Автомобиль чиновника по неясной пока причине выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком Sitrak.

В результате удара оба автомобиля вспыхнули и сгорели дотла. Замминистра ехал в легковой машине один — он погиб.

Водитель фуры остался жив. Мужчину в возрасте 35-ти лет с переломами доставили в областную клиническую больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как молодой человек погип в страшном ДТП с асфальтоукладчиком. «Тойота» под управлением 19-летнего водителя неслась по трассе с превышением скорости, петляя по полосам. Трагедия произошла в Улан-Удэ.

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