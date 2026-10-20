Нулевые возвращаются: россияне тоскуют по прошлому

Волна ностальгии по нулевым захватила и зумеров с миллениалами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Волна ностальгии захватила не только только взрослых, но и их детей.

Россияне стали заметно чаще испытывать ностальгию по 2000-м. Об этом сообщила Газета.ру.

Свежее исследование выявило: почти каждый второй россиянин (43%) включает фильмы и сериалы 2000-х в свои любимые. Ностальгия по музыке нулевых знакома 21% участников опроса, а по эстетике Y2K (расшифровывается как Year 2000 (Y — year, «год», K — kilo, «тысяча», визуальное и художественное направление, вдохновленное эстетикой нулевых — прим. ред.) в одежде и интерьере — 19%.

«Волна ностальгии захватила не только россиян в возрасте 40 лет и старше, для которых культура нулевых навевает приятные воспоминания о юности, но и их детей — зумеров и миллениалов, которые испытывают парадоксальную ностальгию по «чужому прошлому», — отметил представитель компании, проводившей исследование.

Интерес россиян к эстетике нулевых подогревает и TikTok: хештег Y2K собрал десять миллиардов просмотров. Пользователи смотрят видео с разборами модных образов того времени, изучают, что носили Пэрис Хилтон и Кристина Агилера 20 лет назад, и узнают, как оформить комнату в Y2K-стиле — по мотивам эпохи Бритни Спирс.

Минималистичные интерьеры, как выяснилось, наводят тоску почти на каждого второго россиянина. А вот эстетика двухтысячных помогает добавить помещению красок и хоть на минуту перенестись туда, где жизнь кипела яркими эмоциями. Любимыми элементами интерьера 2000-х респонденты чаще всего называли кожаную мебель (треть ответов), глянцевые поверхности (21%), темные деревянные фасады (17%), фотообои (17%), золотистую фурнитуру (15%) и яркие цвета в интерьере (9%).

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