Вчера гипотоник, завтра гипертоник: почему однажды тонометр может вас удивить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Какие причины могут влиять на уровень артериального давления?

Низкое давление годами может оставаться привычной особенностью организма, но это не значит, что оно не изменится со временем. Даже те, кто никогда не жаловался на гипертонию, могут столкнуться с повышением показателей. Почему так происходит, врач-кардиолог-аритмолог ФНКЦ ФМБА Мария Оводкова рассказала изданию «Доктор Питер».

У одних людей пониженное давление сопровождается слабостью, головокружением и быстрой утомляемостью, другие чувствуют себя вполне комфортно. Если показатели стабильно держатся около 90 на 60 миллиметров ртутного столба и самочувствие не вызывает беспокойства, повода для тревоги может не быть.

«Да, такая ситуация вполне возможна. По статистике, у многих пациентов с гипертонией в анамнезе была гипотония. С возрастом или из-за вредных привычек эластичные сосуды гипотоника становятся жестче, теряют эластичность, и давление перестает быть стабильным», — объяснила врач.

На показатели могут влиять возрастные гормональные изменения, в частности снижение уровня эстрогенов у женщин, хронический стресс, лишний вес, избыток соли в рационе и курение. Все эти факторы способны ухудшать состояние сосудов и повышать вероятность развития гипертонии.

«Организм, годами привыкший к гиповолемии сосудов (когда в них снижается объем циркулирующей крови), при их спазме или атеросклерозе не может быстро адаптироваться к новому напору», — поделилась Оводкова.

При этом бывшие гипертоники могут особенно остро ощущать даже умеренное повышение давления. Причина в том, что организм привык функционировать при более низких показателях, поэтому перемены воспринимаются как серьезная нагрузка.

«Поэтому даже умеренный подъем до среднестатистических цифр (у людей до 55 лет от 120 на 80 до 130 на 80) он воспринимает как гипертонический криз. Мозг и сосуды, привыкшие к расслабленному режиму, реагируют на такой напор крови острой головной болью, тошнотой и сильным сердцебиением, в то время как человек с врожденно высоким давлением может не заметить этих цифр вовсе», — рассказала врач.

Если привычные показатели начали регулярно расти, важно не списывать изменения только на усталость или стресс. Кардиолог рекомендует вести дневник давления: измерять его утром и вечером в течение недели и записывать результаты.

С получившимися данными следует обратиться к специалисту, особенно если повышение повторяется и показатели достигают 130 на 90 и выше. Врач определит, какие обследования необходимы, чтобы установить возможные причины изменений. Постоянно повышенное давление нельзя оставлять без внимания, так как со временем оно способно повреждать сосуды и приводить к другим проблемам со здоровьем.

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