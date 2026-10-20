«Пришло время обновить жанр»: Бейсеу о будущем российского кино

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Сказок стало слишком много, пора расширять линейку.

Российский кинематограф ожидает новый этап: на смену популярным сказкам могут прийти новые жанры. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился режиссер и сценарист Серик Бейсеу на премьере фильма «Чудо-Юдо».

По его словам, несмотря на то, что сказки — актуальный жанр на все времена, в последнее время их стало слишком много. Сам по себе он считает эту тенденцию положительной, но многие стали замечать нехватку другого кино.

«Надо, чтобы стало больше других жанров, мне кажется, сейчас и зрители, и работники кино это почувствовали. <…> Сейчас пришло время обновить жанр, расширить линейку», — объяснил свою позицию Бейсеу.

Также режиссер отметил, что часто обсуждает жанровый вопрос с коллегами и замечает, как многие из них хотят заниматься проектами, отличающимися от привычных зрителю сказочных историй.

Ранее 5-tv.ru поговорил с народным артистом РФ Сергеем Безруковым, для которого съемка среди гор в Мурманской области стала важной частью в работе над картиной «Чудо-Юдо». Он заявил, что скоро настоящую природу в кино заменят компьютерной графикой.

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