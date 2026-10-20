Внучка Роберта Кеннеди умерла в 42 года

Фото: © Getty Images/Michael Loccisano

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Женщина страдала от паралича.

Кайл Кеннеди, внучка Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, громкое убийство которого помнит весь мир— скончалась 21 сентября в возрасте 42 лет. Об этом сообщило издание Boston.com.

«42-летняя Кайл Фрэнсис Кеннеди умерла 21 сентября 2026 года в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс», — написано в публикации.

Женщина страдала от паралича. У нее была травма спинного мозга.

Напомним, что младший брат 35-го президента США также был смертельно ранен 5 июня 1968 года палестинским террористом Серханом Бишарой Серханом в отеле «Амбассадор» под Лос-Анджелесом. На следующий день он скончался в больнице. Убийца был осужден и отбывает пожизненное заключение, а обстоятельства покушения породили множество теорий заговора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сторонники Дональда Трампа обсуждают перспективу участия Такера Карлсона, бывшего ведущего Fox News, в выборах президента 2028 года. Наряду с этим раздаются мрачные прогнозы: «Просто его убьют» — Карлсону пророчат судьбу Джона Кеннеди.

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