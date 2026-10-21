Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ.

Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» обнаружили передвижение живой силы и автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области. Наблюдение за противником позволило установить здания, в которых боевики организовали места размещения, а также оборудовали пункты управления беспилотниками.

По выявленным целям расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанесли удары высокоточными боеприпасами.

В результате точных попаданий были уничтожены места размещения живой силы ВСУ, находившиеся в зданиях боевики, пункты управления БПЛА, а также станции спутниковой связи Starlink и автомобильная техника противника.

Уничтожение выявленных объектов нарушило управление беспилотниками и снизило возможности противника по переброске сил и организации связи в районе Трудового.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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