Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку»

Лавров заявил, что Запад никогда не будет главным игроком

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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По словам министра иностранных дел РФ, мир развернулся в другую сторону.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что запад уже никогда не станет ведущим игроком на мировой арене. Об этом он заявил на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, „заказывающим музыку“. Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», — приводит слова политика РИА Новости.

Лавров также поднимал вопрос того, что в мировой политике Россия отстаивает равноправие в диалоге и баланс интересов.

«Мы все едины в том, чтобы максимизировать выгоды от совместного развития, не дружить против кого бы то ни было, а всегда выступать за равноправный диалог, честный разговор по поиску баланса интересов. Ключевое — это баланс интересов», — отметил министр.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Лаврова том, что Россия внимательно наблюдает за странами НАТО из-за заявлений о конфликте. Политик заявил, что Москва не прекращает работу над задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках спецоперации. Он пояснил, что цель, которая стоит перед нашей страной, — не позволить возникнуть угрозам для России со стороны вражески настроенного запада.

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