Туск потребовал от Украины объяснить инцидент с БПЛА в Литве

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Польский премьер заявил, что Варшава не допустит проведения операций над своей территорией без согласия властей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснить обстоятельства инцидента с беспилотником, который оказался в воздушном пространстве Литвы и впоследствии взорвался на ее территории. Варшава совместно с Вильнюсом проводит проверку произошедшего. Об этом он заявил в ходе выступления перед правительством, трансляция опубликована на YouTube-канале.

Туск заявил, что рассчитывает на готовность украинской стороны сотрудничать в установлении всех обстоятельств произошедшего. Польский премьер подчеркнул, что будет добиваться от Киева разъяснений.

«Независимо от результатов расследования я хочу очень четко заявить, что Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия польского государства», — сказал Туск.

Премьер также сообщил о сотрудничестве Польши с Литвой в расследовании инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Литвы Мартинас Кателинас предложил привлечь вооруженные силы к охране границы с Калининградской областью. По его словам, военные должны помочь пограничной службе, а сама мера носит превентивный характер и связана с общей ситуацией с безопасностью в регионе. Усиление охраны, по словам Кателинаса, необходимо для подготовки к возможным сценариям развития ситуации.

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