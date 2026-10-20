РЖД и «Спортлото» подписали соглашение о развитии Золотого кольца

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

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Так будет оказана значительная поддержка туризму на маршруте.

ОАО «РЖД» и оператор всероссийских государственных лотерей ООО «Спортлото» (входит в периметр бренда «Столото») подписали соглашение о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе «Столото».

На первом этапе сотрудничества билеты тиражной лотереи «Золотое кольцо от Русского лото», запущенной в поддержку развития туризма на национальном маршруте «Золотое кольцо», появятся в продаже в пассажирских поездах ОАО «РЖД», а также в бизнес-залах вокзалов и точках вокзальной инфраструктуры. В первую очередь билеты появятся на маршрутах «Золотого кольца» в скоростных поездах «Буревестник», «Аврора» и туристском поезде «По Золотому кольцу». Среди вокзалов пилотной точкой станет Казанский вокзал в Москве.

«3 августа 2026 года в поддержку «Золотого кольца» стартовали продажи новой лотереи «Золотое кольцо от Русского лото», организатором которой является Минфин, оператором — ООО «Спортлото». Именно эта тиражная лотерея первой появится в поездах РЖД. Уверены, что партнерство между ОАО «РЖД» и «Спортлото» в распространении гослотерей станет одним из надежных драйверов финансирования развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо», — отметила заместитель генерального директора ООО «Спортлото» Екатерина Тутон.

В 2027 году «Золотому кольцу» России исполнится 60 лет. Маршрут пользуется огромной популярностью у россиян — за прошлый год регионы «Золотого кольца» вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов.

«ОАО «РЖД» активно участвует в развитии национального туристского маршрута «Золотое кольцо». При этом перевозки на данном направлении постоянно растут. По решению Правительства Российской Федерации мы выступаем партнером «Спортлото» при реализации билетов гослотерей, что даст дополнительный стимул для развития городов «Золотого кольца» и сделает это направление еще более популярным для путешествий», — сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выручка от реализации билетов новой государственной лотереи «Золотое кольцо от Русского лото» будет направлена на поддержку развития национального туристического маршрута с аналогичным названием.

Целевые отчисления от проведения государственных лотерей уже зарекомендовали себя как эффективный механизм финансирования социально значимых проектов. Сами лотереи отражают культурный код и ключевые традиционные ценности россиян.

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