Умер актер сериала «Метод» Владислав Толдыков

Фото: Кадр из к/ф « Жить», реж. Юрий Быков, 2010 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисту было 65 лет.

Актер Владислав Толдыков умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил режиссер Юрий Быков в своем блоге.

«Ушел Влад Толдыков. Артист, муж, отец невероятного обаяния и доброты. Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно…» — написал Быков.

Слова памяти также опубликовал актер Денис Шведов, который снимался вместе с Толдыковым.

«Светлый человек. Навсегда в моем сердце!» — заверил Шведов.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985 году он окончил Школу-студию МХАТ. В том же году актер впервые появился на большом экране в фильме-сказке «После дождичка в четверг».

В начале карьеры Толдыков снимался в картинах «Земля моего детства», «Клуб женщин», «Выживший» и «Полнолуние». Позже он временно оставил съемки и работал театральным администратором. В 2000 году актер вернулся на телевидение, сыграв в сериале «Остановка по требованию».

Одной из самых известных работ Толдыкова стала роль Михаила в фильме Юрия Быкова «Жить», который вышел в 2010 году. По сюжету его герой помогает мужчине по имени Андрей, которого пытаются убить бандиты. Роль Андрея исполнил Денис Шведов.

За работу в этой картине Толдыков вместе со Шведовым получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Кино Рюрик» в Швеции.

Позже актер появился в сериалах «Дальнобойщики», «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Метод» и «Карамора». Последней его работой в кино стала драма «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова, вышедшая в 2023 году.

Толдыков был женат на актрисе Ирине Цывиной. Она рассказывала, что их брак был фиктивным и заключался ради получения московской прописки. Цывина умерла в апреле 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего ведущего программы «Вести» Михаила Пономарева. Журналист скончался на 58-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.