Киноинженер Иосиф Барский умер в день своего 88-летия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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Он более 60 лет работал в киноиндустрии и помогал организовывать съемки известных российских фильмов.

Киноинженер и заслуженный работник культуры России Иосиф Барский скончался 18 октября, в день своего 88-летия. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«Коллеги-кинематографисты навсегда запомнят его как блестящего профессионала и знатока своего дела, безупречного организатора кинопроизводства, принципиального, глубоко порядочного человека», — говорится в сообщении.

Прощание с Барским пройдет 22 октября в 13:00 в Москве.

Барский родился 18 октября 1938 года. Он окончил Московский институт химического машиностроения и с 1961 года работал в киноиндустрии. За это время он прошел путь от инженера до руководителя крупных организаций, связанных с производством фильмов.

В разные годы Барский работал в Научно-исследовательском кинофотоинституте, на заводе «Москинап» и в Центральной студии документальных фильмов. Позже он возглавил компанию, которая помогала съемочным группам с техническим оборудованием и организацией съемок.

С 1990 по 2007 год компания участвовала в создании более 200 художественных фильмов. Среди них — «Утомленные солнцем», «Брат-2», «Зимняя вишня-2», «Копейка» и «Кукушка». Кроме того, специалисты работали над созданием более двух тысяч музыкальных клипов, рекламных роликов и других проектов.

С 1998 по 2017 год Барский возглавлял Гильдию кинотехников Союза кинематографистов России. Он также занимался развитием технической стороны кинопроизводства, писал статьи о кинотехнологиях и организовывал профессиональные конференции.

За свои заслуги Барский получил орден Почета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти профессора МГУ и Московской духовной академии Валерия Саврея. Ему было 70 лет.

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