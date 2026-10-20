Без шансов: почему Боня не добилась трех миллионов рублей компенсации

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Адвокат объяснил, что помешало взыскать деньги с Авроры Кибы.

Блогер Виктория Боня не смогла добиться компенсации в три миллиона рублей от Авроры Кибы из-за оскорбительной публикации в социальных сетях. Адвокат Александр Лунев назвал ключевой проблемой отсутствие доказательств того, что скандальный пост действительно появился на странице бывшей невесты Григория Лепса. Об этом защитник рассказал 5-tv.ru.

По словам Лунева, пользователи распространяли скриншоты и репосты публикации, однако суду не хватило прямых подтверждений ее авторства. Адвокат считает, что заверенная копия записи, сделанная в 2025 году непосредственно со страницы Кибы, могла бы повлиять на исход разбирательства.

Поводом для судебного спора стал пост, в котором Киба раскритиковала Боню и заявила, что та якобы «продавала свое тело женатым мужчинам за 3000 евро». Впоследствии публикацию удалили.

«Представитель Кибы говорит, что она этого не писала. Мы предоставляли суду все перепосты», — утверждает Лунев.

Защита Бони при этом предоставила суду репосты и другие материалы, связанные с распространением записи. Блогер настаивала, что подобные заявления к ней не относятся, вредят ее деловой репутации и негативно отражаются на психологическом состоянии ее несовершеннолетней дочери. Бывшая участница «Дом-2» призвала признать публикацию порочащей честь и достоинство, обязать Кибу публично опровергнуть сведения и взыскать три миллиона рублей в качестве компенсации. Однако доказать, что текст был опубликован именно ответчицей, не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня подала жалобу на решение суда, который не удовлетворил ее иск к Авроре Кибе.

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