Обойдемся без плесени: как правильно хранить сливочное масло в холодильнике

Фото: 5-tv.ru

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Иногда продукт портится до окончания указанного на упаковке срока годности.

Сливочное масло способно покрыться плесенью в холодильнике еще до окончания указанного на упаковке срока годности. Причиной могут стать нарушение герметичности, контакт с загрязненными предметами, перепады температуры и повышенная влажность. Об этом «Доктор Питер» рассказала старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Российского биотехнологического университета Ксения Кузнецова.

По словам специалиста, продолжительность хранения зависит в том числе от упаковки. В фольге или пергаменте масло может сохраняться от 15 до 60 суток при температуре до плюс пяти градусов, в полимерной пленке — обычно 15–20 суток, а в жестяной банке или герметичном контейнере — до 90 суток.

После вскрытия срок хранения сокращается. Оптимальным для сохранения свежести эксперт назвала период в 14–21 день. В открытой масленке продукт рекомендуется хранить не более семи-десяти суток, а в плотно закрытой упаковке — до 15–20 суток.

Появлению плесени способствует попадание спор на продукт с ножа, рук или других продуктов. Опасность также представляют поврежденная упаковка, хранение на дверце холодильника и температура выше рекомендованной. По словам Кузнецовой, риск выше и у несоленого масла, поскольку соль замедляет развитие плесени.

При этом масло с плесенью не надо пытаться «реанимировать». Даже если поражен небольшой участок, весь продукт необходимо выбросить. Срезание видимой плесени не гарантирует безопасность масла, поскольку грибок может проникать глубже, чем это заметно невооруженным глазом.

Чтобы снизить риск порчи, масло рекомендуют хранить в чистой сухой закрытой емкости, на наиболее холодной полке холодильника, а для нарезания использовать чистый сухой нож. Также продукт лучше держать подальше от продуктов с резким запахом — жир легко впитывает посторонние ароматы.

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