Дело закрыли, но есть нюанс: что теперь грозит рэперу Navai

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Обвинительного приговора не было, судимости нет — но именно поэтому, по словам юриста, расслабляться рэперу пока рано.

Уголовное дело рэпера Наваи Бакирова, известного под творческим псевдонимом Navai, о наркотиках закрыли — информацию подтвердили в департаменте полиции. Юрист Сергей Жорин в комментарии 5-tv.ru объяснил, в чем заключается суть решения суда.

«Это означает, что уголовное преследование в Казахстане прекращено, однако речь не идет об оправдании или признании его невиновным. При этом обвинительный приговор не выносился, соответственно, судимости у артиста по этому делу не возникло», — рассказал специалист.

Эксперт рассмотрел и возможное решение в отношении рэпера, которое могут вынести в России.

«Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что-то грозит, я не вижу. Само по себе прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет возбуждения нового дела в России», — добавил он.

Жорин также уточнил, что теоритически ответственность за преступление наших соотечетсвенников, совершенных за пределами страны, действительно существует.

«Вместе с тем статья 12 УК РФ допускает уголовную ответственность российских граждан за преступления, совершенные за границей, если по тому же преступлению отсутствует решение иностранного суда. Поэтому теоретически такая возможность существует, но для ее реализации потребуются самостоятельные процессуальные основания и соответствующие доказательства. На мой взгляд, при известных обстоятельствах вероятность подобного развития событий невелика», — пояснил он.

Юрист рассмотрел и возможность возвращения рэпера в Казахстан.

«Согласно статье 48 Закона Республики Казахстан „О миграции населения“, иностранцам, выдворенным из страны по решению суда, запрещается въезд в течение пяти лет со дня исполнения такого решения. Поэтому, если в отношении Бакирова было принято именно судебное решение о выдворении, ближайшие пять лет он не сможет посещать Казахстан, в том числе для проведения концертов», — считает Жорин.

В целом юрист оценивает разрешение ситуации Navai как максимально благоприятное для него.

«Уголовное преследование прекращено, обвинительного приговора нет, а значит, удалось избежать перспективы уголовного наказания в Казахстане. Основными последствиями этой истории, вероятнее всего, станут ограничения на въезд в страну и репутационные издержки», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие еще скандалы попадал Navai. Кажется, будто у исполнителя началась настоящая «черная полоса».

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