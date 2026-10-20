У самих мало: Польша больше не может передавать Украине ракеты для Patriot

Польша больше не может передавать Украине ракеты для Patriot

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de

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Этим летом в Варшаве разгорелся огромный скандал на фоне помощи Киеву.

Польша больше не может оказывать поддержку Украине, передавая ракеты для Patriot, так как их запасы на исходе. Об этом в интервью агентству РАР сказал глава польского МИД Радослав Сикорский.

По его словам, в НАТО есть страны, которые по-прежнему могут помочь Украине с ракетами для американской установки, однако Польша больше в их число не входит. Сикорский отметил, что у Варшавы осталось и так мало запасов вооружения. Именно поэтому Польша не может присоединиться к новым призывам об оказании поддержки своему ближайшему соседу.

Этим летом в Варшаве разгорелся крупный скандал после того, как власти тайно передали Украине ракеты для зенитного комплекса Patriot. Тогда оппозиционный политик Кшиштоф Босак обвинил руководство Польши в том, что они подрывают безопасность страны своими необдуманными действиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания отправит Украине больше дальнобойных ракет Storm Shadow до начала зимы.

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