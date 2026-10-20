Без серьезных обязательств? У Дженнифер Лопес появился новый бойфренд

The Blast: у Дженнифер Лопес появились отношения с коллегой по съемкам

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Избранник — полная противоположность бывшего мужа певицы Бена Аффлека.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сблизилась с коллегой по романтической комедии Бреттом Голдстином после совместного посещения закрытого мероприятия в Калифорнии. Об этом сообщает The Blast.

Знаменитости провели время на вечеринке менеджера Кейда Хадсона в Лос-Анджелесе, после чего покинули праздник на одном автомобиле.

Хотя артисты заходили в здание по отдельности — исполнительницу сопровождал ее менеджер Бенни Медина, — уехали они вместе.

Инсайдеры утверждают, что 57-летняя певица и 46-летний актер состоят в отношениях без обязательств.

Собеседник издания подчеркнул, что ключевым объединяющим фактором для пары оказалась любовь к активной светской жизни. По его словам, артисты с удовольствием проводят время в ресторанах и на публичных мероприятиях, в отличие от бывшего супруга певицы Бена Аффлека. Актер часто выражал недовольство во время подобных выходов.

Официальных комментариев по поводу своего статуса возлюбленные пока не давали.

Слухи о романтической связи сопровождали знаменитостей на протяжении всей совместной работы над картиной от Netflix. Иронично, что фильм называется «Служебный роман».

Голдстин, выступивший также соавтором сценария, изначально видел в роли главной героини исключительно Лопес. Сама артистка признавалась, что между ними на площадке возникло особое притяжение.

Также позже в эфире шоу Энди Коэна певица назвала партнера Голдстина лучшим в экранных поцелуях.

После расторжения брака с Беном Аффлеком в январе 2025 года Лопес неоднократно говорила о нежелании спешить с новыми отношениями.

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