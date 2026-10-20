В Госдуме предложили ужесточить наказание за призывы к беспорядкам и терроризму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За опасные призывы в интернете хотят наказывать строже, а штрафы за нападение на представителей власти — увеличить.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает более строгое наказание за призывы к массовым беспорядкам, насилию и терроризму. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, за призывы к массовым беспорядкам, участию в них или насилию над людьми можно будет получить до четырех лет лишения свободы. Если такие призывы распространялись через интернет или СМИ, срок может вырасти до шести лет.

Сейчас за призывы к массовым беспорядкам предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Отдельные меры предусмотрены за призывы к терроризму. Если человек публично призывает к террористическим действиям, оправдывает их или пропагандирует терроризм через интернет или СМИ, ему могут запретить занимать определенные должности или работать в конкретной сфере на срок до шести лет.

Еще одно предложение касается нападений на представителей власти. Максимальный штраф за применение к ним насилия хотят увеличить с 200 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом максимальный срок лишения свободы по этой статье останется прежним — до пяти лет.

По словам Пискарева, законопроект призван помочь предотвратить угрозы безопасности и попытки дестабилизировать обстановку в стране.

«В условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, особое значение приобретает пресечение угроз террористического, диверсионного характера, попыток дестабилизации политической обстановки и общественной безопасности еще на стадии их подготовки», — написал он.

Пискарев также сообщил, что документ получил положительные отзывы Верховного суда и правительства России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума рассмотрит кадровые перестановки 21 октября. Теперь внимание приковано к тому, какие изменения последуют за этими решениями.

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