Экс-бойфренд Анны Пересильд впервые рассказал о причине разрыва с юной актрисой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Ярослав Могильников начал встречаться с дочерью Алексея Учителя во время съемок в одном проекте.

Актер Ярослав Могильников признался, что это он был инициатором разрыва отношений с коллегой по цеху, актрисой Анной Пересильд. Этим артист поделился в подкасте Матвея Кузьмича «ЛИФТ».

Об отношениях актеров стало известно пару лет назад. Ярослав и Анна начали встречаться во время съемок в одном проекте — сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Они много времени проводили вместе, публиковали совместные фотографии и обменивались нежными посланиями в соцсетях. Однако достаточно быстро роман сошел на нет.

В подкасте Могильников рассказал, что когда у них с Анной начались отношения, то он просто не понимал, как правильно себя вести, так как был слишком юн. В итоге он предложил актрисе расстаться. Позже в сети появились слухи о том, что актер якобы изменил Пересильд. Ярослав подчеркнул, что такого не было.

«В любом случае я очень благодарен этому опыту. Если бы этого не было, то не было бы и того, что я имею сейчас», — сказал артист.

Могильников добавил, что спустя время понял, что поступил некрасиво, и извинился перед Пересильд за свое поведение. Актеры смогли сохранить дружеские отношения и не держат друг на друга обид.

Ранее Анна Пересильд рассказала о том, что решила взять паузу в работе, так как занята учебой. Этой осенью актриса поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. При этом дочь Юлии Пересильд сказал, что если ей предложат интересный проект то она готова вернуться на съемочную площадку.

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