«Его с нами больше нет»: умер 44-летний актер из сериала «Филин» Андрей Терентьев

В возрасте 44 лет умер актер из сериала «Филин» Андрей Терентьев

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

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Широкую известность ему принес фантастический фильм «Мы из будущего», вышедший в 2008 году.

Российский актер театра и кино Андрей Терентьев, известный по роли в сериале Пятого канала «Филин», умер в возрасте 44 лет.

«Андрей блестяще играл в наших проектах. Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах, таких как «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел», «Солнцепёк» и других. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память», - сообщил генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

«Андрей был талантливым актером и прекрасным человеком. Скорбим вместе с родными и близкими», - отметил генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.

Панихида и прощание состоятся завтра, 23 октября, с 10.50 до 11.30 по адресу: Санкт-Петербург, Партизанская д. 8, в пятом ритуальном зале.

Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года в Нойштрелице в ГДР. Его родители были связаны с силовыми структурами: мать служила в воинской части, а отец работал в МВД.

Интерес к актерскому мастерству у Терентьева появился еще в школьные годы. Он играл в смоленском театре-студии «Диалог». После получения среднего образования артист с третьей попытки поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, где учился у Владимира Фильштинского.

Творческий путь Терентьев начал с работы в антрепризных театрах, после чего стал сниматься в кино. С 2006 года начал сниматься в кино, дебютировав в фильме «Ненормальная».

Широкую известность актеру принес фантастический фильм «Мы из будущего», вышедший в 2008 году. Он сыграл в нем Спирта. Позднее он исполнял роли в популярных телевизионных проектах, среди которых «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа».

В фильмографии артиста также были остросюжетные проекты «Игра с огнем» и «Презумпция невиновности», а также «Филин» и драма «Солнцепек». Одним из последних проектов актера стал сериал «10 историй о любви и смерти». В своих работах Терентьев создавал образы сложных и харизматичных персонажей.

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