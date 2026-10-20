Нужны дисциплина и упорный труд: кем хочет стать младший сын принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Титулованные родители стараются показать детям, что они могут освоить любую профессию, а не только выполнять обязанности членов королевской семьи.

Принц Луи — младший сын наследника престола Великобритании принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, мечтает стать летчиком. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

По данным инсайдера, Луи увлекся самолетами, скоростью и очень хочет оказаться в кабине пилота. Особенно его привлекает военная авиация. Поэтому мальчик мечтает управлять боевым самолетом, когда вырастет.

Титулованные родители поддерживают желание ребенка. Они, по информации источника, стараются показать детям, что те в будущем смогут полноценно реализоваться в понравившейся профессии, а не только выполнять обязанности члена королевской семьи.

Принц Луи в этом вопросе не стал исключением. Однако, по информации уже другого инсайдера, Кейт Миддлтон хочет донести до сына, что если он выберет небо делом своей жизни, то ему придется пройти длинный путь. Чтобы стать пилотом, нужны годы упорных тренировок, строгая дисциплина и упорный труд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обходятся в школе без королевских титулов. Одноклассники называют их Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.