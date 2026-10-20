«Хотели побольше»: муж Чеховой рассказал о переезде в новый дом

Фото, видео: Instagram*/achekhova; 5-tv.ru

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Жилье звездная пара взяла в аренду.

Продюсер Александр Златопольский и его супруга, телеведущая Анфиса Чехова, переехали в новый дом, однако коробки звездная пара разобрать еще не успела. Об этом муж знаменитости рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Люди года».

«Мы хотели домик побольше. Переехали в соседний поселок», — сказал Златопольский, объясняя причину смены локации.

Супруг Чеховой отметил, что в поселке, в котором он поселился вместе с Анфисой Чеховой, классная атмосфера.

«Там озеро», — поделился Александр Златопольский.

Продюсер уточнил, что дом они не купили, а взяли в аренду. Несмотря на это, звездная пара основательно подошла к переезду. Знаменитости, например, сделали небольшой ремонт.

При этом не обошлось и без проблем. По словам Златопольского, во время переезда многие подарки, которые им передали друзья на новоселье, разбились. Поэтому их пришлось выкинуть. Этим сильно была огорчена супруга Александра. Больше всего ее опечалила потеря японского чайничка.

В разговоре с журналистом Златопольский признался, что они с Чеховой разобрали еще не все коробки. Многие так и стоят в коридорах, мешая звездам свободно передвигаться по дому.

Еще, общаясь с корреспондентом 5-tv.ru, Златопольский рассказал, почему он решил заключить брачный договор с Чеховой.

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