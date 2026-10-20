Ответчика не нашли: новый поворот в деле о квартире Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иск певицы к Артуру Каменецкому выделили в отдельное производство.

Лефортовский суд Москвы не смог рассмотреть многомиллионный иск народной артистки России Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому, еще одному фигуранту дела об афере с квартирой певицы. Необходимые сведения о местонахождении осужденного в суд не поступили. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В частности, по делу не оказалось подтверждения того, что Каменецкого уведомили о судебном заседании. В связи с этим дело против него выделили в отдельное производство.

Ранее в рамках этого же иска суд взыскал 114 миллионов рублей с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы. Юрист Долиной Мария Пухова пояснила, что в случае удовлетворения требований к Каменецкому эту сумму могут взыскать с него, Цырульниковой и Основы солидарно.

Производство в отношении еще одного ответчика, Дмитрия Леонтьева, приостановили. Он отправился на СВО.

Изначально Долина требовала 176 миллионов рублей. Позже певица снизила сумму требований до 114 миллионов рублей, поскольку часть средств уже была взыскана решением суда в Йошкар-Оле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились фотографии интерьера пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной на улице Фотиевой в Москве. Площадь жилья составляет 266 квадратных метров. Квартира расположена на четвертом этаже 21-этажного дома.

В квартире есть гостиная площадью 56,5 квадратного метра, кухня с каменной барной стойкой, три спальни и три санузла. Один из них занимает 24,2 квадратного метра, там расположены сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.