Евро заменили грязными долларами: экс-прокурора Карелии обокрали перед отпуском

Фото, видео: 5-tv.ru

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Деньги подменили во время поездки в Турцию, виновный до сих пор не найден.

Экс-прокурор из Карелии стала жертвой преступников. Во время поездки в Турцию из ее сумки пропали восемь тысяч евро. Вместо крупных купюр ей подложили пачку мелких. Юрист подозревает, что подмена произошла в аэропорту. Уголовное дело долгое время не возбуждали.

И только после вмешательства «Известий» расследование сдвинулось с мертвой точки. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов все расскажет.

Елена Аскерова 26 лет служила в прокуратуре. Следила за соблюдением закона и защищала права граждан. Но когда помощь понадобилась ей самой, добиться справедливости не смогла.

«Вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Для меня очень странно. Во-первых, в отношении меня совершено тяжкое преступление», — сказала пострадавшая Елена Аскерова.

19 апреля Елена вместе с внуком отправилась в отпуск. В ручной клади везла восемь тысяч евро. От Петрозаводска до Петербурга добралась на «Ласточке», затем на такси доехала до Пулково. Оттуда вылетела в Турцию. И только в номере отеля обнаружила пропажу. Вместо пачки евро в сумке лежали грязные долларовые купюры. Первое заявление о краже бывшая прокурор написала еще за границей, а после возвращения обратилась в российскую полицию. Она подозревает, что деньги могли подменить во время прохождения контроля в аэропорту.

«Это нужно было четко знать, где лежат мои деньги, и четко сработать, моментально сработать. Никто не знал, сколько я везу, где они находятся, каким образом лежат», — сказала Елена Аскерова.

В этот мешочек Елена положила восемь тысяч евро и завязала его на два узла. Затем спрятала в маленькую сумку, которую убрала на самое дно ручной клади. Сверху прикрыла курткой и личными вещами. Прошло уже полгода, а похитителя так и не нашли. Хотя тот, кто подменил деньги, сам оставил след, который может помочь его вычислить.

«Там могли остаться отпечатки пальцев или следы ДНК. На месте следователей я бы установил всех лиц, кто досматривал, таксистов и изъял бы у них образцы ДНК», — сказал адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам СК РФ Павел Зайцев.

По словам эксперта, сканер в аэропорту не позволяет определить, есть ли в сумке деньги. А чтобы незаметно подменить купюры, злоумышленнику потребовалось бы как минимум несколько минут. Причем он должен был заранее знать, где именно спрятаны наличные.

«Нужно отработать всех лиц, с которыми летела потерпевшая, которые имели доступ к ее сумке, которые могли знать, что там находятся деньги. Как у нее дома, так и ее попутчики, так и те лица, с которыми она летела», — добавил Павел Зайцев.

Кражи во время авиапутешествий в последнее время происходят все чаще. Журналисты уже рассказывали, как у музыканта Дмитрия Судзиловского во время перелета из Москвы в Анкару подменили купюры в ручной клади. В аэропорту прилета он обнаружил в сумке не доллары, а узбекские сумы, стоимость которых в 300 раз меньше похищенной суммы. Арнольд Голубев лишился банковских карт — с его счетов списали около десяти тысяч долларов.

«Когда мы начали смотреть с айтишниками, куда уходили деньги, деньги уходили на индонезийские счета. Но оператором перевода денег была польская компания», — сказал пострадавший Арнольд Голубев.

Елена добивалась, чтобы начали искать похитителей, почти полгода. Только после того, как журналисты обратились в аэропорт Пулково, пострадавшей позвонили из транспортной полиции и сообщили, что уголовное дело все-таки возбуждено.

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