Возможность упущена: Трамп уверен, что время Зеленского закончилось

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Судя по заявлениям из Белого дома, вести переговоры с главой киевского режима больше не собираются.

Представители США и Украины сегодня проведут переговоры в Осло. К ним также присоединятся премьер Норвегии и президент Финляндии. Представлять позицию Вашингтона будут спецпосланники американского лидера — Уиткофф и Кушнер, а от Киева, как ожидается, будет Зеленский.

И это на фоне растущего недовольства им в Белом доме. Дональд Трамп в очередной раз не упустил возможность подчеркнуть, что Украине пора избрать нового переговорщика, реально заинтересованного в мире. Все громкие заявления услышала корреспондент «Известий» Мария Забелышинская.

— Зеленский говорит, что вы — на неправильной стороне истории.

— Зеленский так сказал? Он сам не понимает, о чем говорит. Честно говоря, пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины, — сказал президент США Дональд Трамп.

Вот уже вторую неделю ни одно выступление американского лидера не обходится без нападок на главу киевского режима. Теперь журналисты задаются вопросом не «прокомментирует ли Трамп очередную выходку Зеленского?», а как он это сделает. В этот раз на лужайке Белого дома президент США неожиданно заговорил о репрессиях на Украине.

«На днях я видел по телевизору одну женщину — она винит Зеленского. Она говорит: „Он убивает наших мужчин“. И она сказала очень пронзительные слова: „Наши мужчины гибнут. Многие из них остались без ног, кто-то оказался в психиатрических лечебницах“. Она говорит об Украине; это довольно известная личность, а ее теперь хотят посадить в тюрьму», — сказал президент США Дональд Трамп.

Под описание подходит бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель, нардеп Верховной рады Безуглая, экс-премьер Тимошенко и другие.

Критиков у главы киевского режима немало. И в очередной раз Трамп повторяет: время Зеленского закончилось, свою возможность заключить сделку он упустил, теперь пришла пора поручить кому-то другому вести переговоры от имени Украины. То, что Белый дом усиливает давление на Киев не только на словах, утверждают американские журналисты. По данным Washington Post, глава Пентагона задерживает поставки ракет для системы ПВО Patriot.

«На прошлой неделе украинский чиновник заявил, что в арсенале Украины осталось „всего пара“ ракет-перехватчиков. По словам официальных лиц, Хегсет не отклонил переводы, но и не выполнил необходимые шаги для их утверждения», — пишет Washington Post.

Украина заявляет и о проблемах с американскими разведданными. Зеленский накануне собрал совещание с военными командирами и прямо признался: без американских систем связи ситуация на фронте ухудшается. Этим утром попробовал выпросить восстановление работы Starlink у госсекретаря Рубио, но внятного ответа не получил. Как пишет портал Axios, в Киеве нацелились на помощь сенаторов-демократов. Зеленский даже записал к ним обращение.

«У нас почти не осталось ракет-перехватчиков для систем Patriot. И мы снова не получили от наших партнеров предупреждения о первой волне атаки. Разрешения по-прежнему нет. Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение — замедлить поддержку Украины», — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский попытался вызвать сочувствие даже у Папы Римского, который еще восстанавливается после операции на легком. В телефонном разговоре с ним глава киевского режима жаловался, что США не предупреждают Украину о баллистических ударах. Хотя делать это Штаты и не должны, пояснил вице-президент Вэнс.

«Насколько мне известно, у нас с Украиной нет формального союзнического соглашения. Она не входит в НАТО. И я не считаю, что ей следует вступать в НАТО», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский на это пытается торговаться. Обещает прекратить попытки атак по российским НПЗ в обмен на американские противоракеты. Но, судя по заявлениям из Белого дома, вести переговоры с ним больше никто не собирается.

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