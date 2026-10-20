Фото, видео: Reuters/Stephanie Lecocq; 5-tv.ru

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Преступные группировки направляли боевиков в ряды ВСУ.

В Киеве новый повод для паники. Как заявили в нашей Службе внешней разведки (СВР), США проводят расследование связей Зеленского с мексиканскими наркокартелями. Выяснилось, что преступные группировки в течение длительного периода направляли своих боевиков в ряды ВСУ, где их обучали управлять беспилотниками. Российская разведка утверждает: подготовку прошли не менее 80 человек.

Как заявляют в ведомстве, за организацию тренировок мексиканцы платили чиновникам из окружения главы киевского режима. При этом средства были получены от продажи наркотиков. В Киеве опасаются, что эта история вызовет недовольство Вашингтона и ударит по политической карьере Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать Владимира Зеленского, и его риторика, похоже, достигла пика. На лужайке у Белого дома американский лидер фактически обвинил главу киевского режима в гибели миллиона украинцев и заявил, что для мирных переговоров пора искать другого человека, отметив, что Зеленский «сам не понимает, о чем говорит».

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