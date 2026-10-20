Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Военные также нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Коломийцев, Подгавриловки и Дибровы Днепропетровской области, а также Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

Как утверждает Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 170 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Накануне группировка «Восток» освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области. По данным ведомства, тогда российские военные нанесли поражение подразделениям штурмовой и трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.