«Свободное состояние»: почему Ирина Безрукова вновь осталась одна

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса верит, что встреча с тем самым мужчиной случается сама.

Актриса Ирина Безрукова завершила свои последние романтические отношения, потому что поняла: рядом был не тот мужчина. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Люди года».

«Я подумала, и мне очень нравится мое нынешнее свободное состояние. <…> Вероятно, это не мой мужчина, иначе он был бы рядом», — заметила артистка.

Последнее расставание не связано с тем, что в конце августа Безрукова во время прогулки сломала ногу. Она отметила, что даже в сложные моменты жизни старается не взваливать на других заботу о себе.

Также артистка добавила, что не находится в поисках новой любви. Но это не значит, что она зарекается вступать в серьезные отношения. Знаменитость просто верит в то, что встреча с тем самым человеком случается или не случается сама.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перелом ноги заставил Ирину Безрукову взять первый больничный за последние 20 лет. До этого она выходила на сцену театра в любом состоянии: и с температурой, и после укуса ядовитой сколопендры.

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