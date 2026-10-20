Схватил в лифте: в Санкт-Петербурге мужчину обвиняют в похищении девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в похищении малолетней девочки. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, вечером 18 октября мужчина находился в лифте дома на Советском проспекте. Там он схватил девочку, ограничил ее свободу и с применением насилия переместил на лестничную площадку девятого этажа.

Ребенок оказал сопротивление. На шум вышла соседка, которая вызвала сотрудников полиции. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело по статье о похищении человека.

Задержанным оказался уроженец Псковской области. Ему предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия и собирают доказательства по делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие жены и дети бизнесмена Сергея Иванцова заявили о жестоком обращении с несовершеннолетними в его семье. По словам старшей дочери предпринимателя Анастасии, ее 17-летняя сестра около года тайно сохраняла записи с камер наблюдения. На них, как утверждают родственники, детей избивают, заставляют стоять на горохе и выполнять физические упражнения в качестве наказания.

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