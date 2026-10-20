Неужели все были несчастны? Почему на старых фотографиях люди не улыбаются

Лица без улыбок на старых фото объясняются выдержкой и портретной традицией

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы узнать причины, нужно погрузиться в историю.

Нейтральные лица на фотографиях XIX и начала XX века объясняются не только несовершенством первых камер. На манеру позировать влияли традиции живописи и представления о достойном поведении. Культурные причины отсутствия улыбки исследовал историк искусства Николас Дживс в публикации Public Domain Review.

Улыбку было трудно удержать

При ранней фотосъемке человеку приходилось долго оставаться неподвижным. Естественная улыбка обычно возникает ненадолго, а попытка сохранять ее несколько минут делает выражение лица напряженным.

Поэтому спокойное лицо было удобнее для позирования. Однако технические ограничения — лишь часть объяснения. Привычка не улыбаться сохранилась и после появления более быстрой съемки.

Фотография унаследовала правила живописи

Задолго до изобретения камеры люди заказывали портреты художникам. Позирование занимало часы, а сдержанное выражение лица стало привычным способом представить человека.

Первые фотографические портреты во многом продолжили эту традицию. От снимка ожидали не случайной эмоции, а образа, который выглядел бы достойно.

По объяснению Дживса, широкая улыбка в европейском искусстве могла ассоциироваться с опьянением, легкомыслием или низким общественным положением.

Для представителей высших слоев демонстрация зубов считалась нарушением этикета. Поэтому улыбка на портрете нередко становилась лишней.

Зубы тоже могли иметь значение

Еще одним возможным фактором было состояние зубов. Проблемы с ними могли заставлять людей избегать открытой улыбки.

Как улыбка стала привычной

По одной из версий, изменить отношение к выражению эмоций помог кинематограф. Зрители привыкали видеть на экране живые лица, смех, радость и другие мимолетные реакции. Постепенно подобная естественность становилась приемлемой и для фотопортретов.

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