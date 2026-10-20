Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Актеры состоят в одной труппе Московского губернского театра.

Актриса Ирина Безрукова удивилась скандалу, в котором оказался замешан ее коллега Никита Кологривый. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Люди года».

Артистка отметила, что не знала о драке, которую чуть не устроил актер в одном из баров Минска 18 октября.

«О, да? <…> Мужчины вообще любят подраться, настоящие. Артисты — люди эмоциональные. Я не знаю, может, была причина для этого», — предположила Безрукова.

Она отметила, что после случившегося еще не видела Кологривого. А о самом происшествии узнала на красной дорожке данного мероприятия от журналистов.

Актеры вместе не снимались в кино, и не играли в спектаклях. Но они состоят в одной труппе Московского губернского театра, поэтому знакомы друг с другом.

По сообщению ряда СМИ, 18 октября в одном из минских баров Кологривый перепутал служебное помещение заведения с туалетом. Из-за этого разгорелся конфликт с персоналом. А одному из официантов артист даже предлагал ответить за свои слова «как мужик».

Однако до физического противостояния дело не дошло. Актеру пригрозили вызовом полиции, и он вместе с друзьями поспешил покинуть заведение. Сотрудники бара подтвердили визит звезды сериала «Слово пацана», но отметили, что претензий к нему не имеют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Кологривый объясняет свои скандальные поступки ощущением «из грязи в князи». Он пояснил, что после резкого изменения в жизни ему пришлось справляться с внутренними противоречиями и менять свое отношение к успеху.

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