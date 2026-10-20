Квартиры, дача и акции: кому достанется наследство Сергея Соседова

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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У музыкального критика остались несколько объектов недвижимости.

Наследственное дело музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова открыли в Москве. О том, кому по закону может перейти его имущество и какую роль в этом вопросе играет завещание, aif.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.

Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда приехал возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Причиной смерти стало падение с лестницы в гостинице, в результате которого журналист получил тяжелую травму головы.

По сведениям издания, среди имущества критика — двухкомнатная квартира в Хорошевском районе Москвы, где он жил вместе с матерью Антониной Петровной. Стоимость жилья оценивается как минимум в 16,8 миллионов рублей.

Также у семьи есть дача в подмосковной деревне Митяево. Это деревянный дом на участке площадью восемь соток без центрального водопровода и канализации. Стоимость подобных объектов в этой местности начинается от 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, Соседов приобрел студию возле станции метро «Полежаевская», которую мог использовать для сдачи в аренду. В состав наследства также могут войти акции российских нефтегазовых компаний. Ранее критик рассказывал об инвестициях в такие ценные бумаги на сумму около пяти миллионов рублей.

У Соседова не было жены и детей. По словам адвоката Александра Бенхина, при наследовании по закону в первую очередь имущество получают дети, супруг и родители умершего. Поэтому основным наследником критика стала его 90-летняя мать. У журналиста также есть старший брат Владимир, который относится ко второй очереди наследников.

«Пока жива мать, брат не имеет прав на наследство — если только не было завещания», — пояснил Бенхин aif.ru.

При этом завещание могло бы изменить порядок распределения имущества. Однако нетрудоспособный родитель в определенных случаях вправе получить обязательную долю независимо от содержания такого документа. Она составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы наследнику при распределении имущества по закону.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит место захоронения Сергея Соседова.

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