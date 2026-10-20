«Категорически против»: Погребняк раскрыла причину недовольства мужа
Муж Марии Погребняк категорически против публичности
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Блогер признается, что не слышит его аргументов.
Муж Марии Погребняк против публичности. Об этом сама блогер рассказала 5-tv.ru на премии «Люди года».
«Он категорически против медийности. Он сказал: «Я еле-еле как-то справляюсь с тем, что у меня жена медийная. Я каждый раз читаю новости и удивляюсь: «Боже мой, сколько в тебе разных талантов!» — высказалась Погребняк.
Блогер также отметила, что супруг ругается из-за публикаций с ним.
«Он мне хочет что-то донести, но я не слышу. Со слухом плохо», — отшутилась Мария.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старший сын Марии Погребняк полтора года не менял штаны. Перед началом нового учебного года блогер отвела детей за обновками.
По словам Погребняк, ее сыновья не гонятся за модой и предпочитают спортивную одежду, поскольку считают ее наиболее удобной.
У Марии Погребняк четверо сыновей. Трое старших — Артем, Павел и Алексей — родились в браке с футболистом Павлом Погребняком. Младший сын Владимир появился на свет осенью 2024 года в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.