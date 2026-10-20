В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении рэпера Navai
Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Музыканта задержали 14 октября в Казахстане после въезда из Киргизии. В его автомобиле обнаружили наркотики.
Уголовное дело в отношении российского рэпера Navai по делу о наркотиках прекратили, сообщили ТАСС в департаменте полиции. Также агенство сообщает, что исполнителя выдворили из Казахстана.
Музыканта задержали 14 октября в Казахстане после въезда из Киргизии. Mercedes рэпера остановили на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области. В автомобиле обнаружили наркотики.
По данному факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств.
В день задержания музыканта в Астане должен был состояться его концерт, однако выступление отменили.
Изначально суд избрал Navai меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажу билетов на московский концерт рэпера Navai, запланированный на 22 октября, временно приостановили на сайте площадки. При попытке приобрести билет появлялось сообщение о недоступности продаж. При этом концерт продолжал оставаться в афише, а билеты были доступны через другие сервисы.
Официальной информации об отмене выступления в Москве не поступало. Концерт Navai в Кишиневе ранее перенесли с 16 октября на 8 декабря.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.