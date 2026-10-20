Navai вышел на свободу? Адвокат рэпера прокомментировала сообщения о его выходе из СИЗО

Адвокат Navai не располагает информацией об освобождении рэпера из СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Музыканта задержали 14 октября, когда он пытался въехать в Казахстан из Киргизии. В его автомобиле обнаружили наркотики.

Адвокат рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) не располагает информацией о его освобождении из казахстанского СИЗО, куда музыканта поместили после задержания по делу о наркотиках. Об этом защитник заявила в беседе с 5-tv.ru.

«Нет, я об этом ничего не знаю», — сообщила адвокат.

Navai задержали 14 октября после пересечения границы из Киргизии. Mercedes рэпера остановили на пограничном пункте «Кордай», а в его автомобиле обнаружили наркотики.

Суд избрал музыканту меру пресечения в виде ареста на два месяца. На период расследования он находится в следственном изоляторе.

В день задержания рэпера в Астане должен был состояться его концерт, однако выступление отменили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Гуф публично поддержал Navai после его заключения под стражу в Казахстане. Алексей Долматов заявил, что не верит в выдвинутые против коллеги обвинения и рассчитывает на благополучный исход разбирательства.

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