Кто-то слишком много ест? Как помочь домашнему питомцу похудеть

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые породы кошек и собак особы склонны к полноте.

Лишний вес у домашних животных нередко становится следствием заботы хозяев. Питомца балуют лакомствами, дают еду со стола и не всегда учитывают дополнительные калории. При этом некоторые животные действительно более склонны к набору веса из-за возраста, образа жизни и индивидуальных особенностей.

Избыточная масса тела может негативно влиять на здоровье кошки или собаки и повышать нагрузку на суставы и внутренние органы. Поэтому важно не просто посадить любимца на диету, а постепенно изменить его рацион и образ жизни. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как понять, что питомец набрал лишний вес

Ориентироваться только на цифру на весах не всегда правильно. Для оценки состояния животного используют его телосложение и количество жировой ткани.

У кошки или собаки с нормальным весом ребра должны прощупываться без сильного надавливания, а при взгляде сверху должна быть заметна талия. Если ребра трудно нащупать, живот округлился, а талия практически исчезла, стоит обсудить вес питомца с ветеринарным врачом.

Особенно внимательно следует относиться к набору массы у животных, которые стали заметно менее активными.

Не перекармливайте питомца из любви

Одна из распространенных причин лишнего веса — постоянные поощрения.

Хозяину может казаться, что один кусочек мяса, сыра или специальное лакомство никак не повлияет на состояние животного. Но если давать их несколько раз в день, дополнительные калории постепенно складываются.

Поэтому лакомства необходимо учитывать в общем рационе. Еще одна распространенная ошибка — оставлять корм в миске постоянно и регулярно досыпать его, не контролируя количество съеденного.

Лучше заранее отмерять суточную порцию и распределять ее на кормления.

Что делать с лакомствами

Полностью отказываться от поощрения необязательно. Можно уменьшить количество лакомств или использовать часть обычной суточной порции корма в качестве награды.

Также важно не подкармливать питомца каждый раз, когда он просит еду. Собака может выпрашивать пищу из-за привычки, а кошка — требовать внимания, а не обязательно испытывать настоящий голод.

Вместо дополнительной еды можно предложить животному игру, ласку или совместное занятие.

Увеличивайте активность

Похудение — это не только уменьшение количества еды. Животному важно получать достаточно физической активности.

С собакой можно постепенно увеличить продолжительность прогулок и добавить игры с движением. Нагрузку необходимо подбирать с учетом возраста и состояния здоровья.

Для кошки полезны игры с игрушками, имитирующими движение добычи: их можно использовать несколько раз в день короткими сеансами. Хорошим вариантом также становятся кормушки-головоломки, заставляющие животное двигаться и добывать корм.

При этом резко увеличивать физическую нагрузку животному с выраженным ожирением не стоит. Сначала лучше обсудить состояние питомца с ветеринаром.

Не устраивайте голодовку

Сильно сокращать количество еды самостоятельно опасно. Особенно это касается кошек: длительное голодание может привести к серьезным нарушениям обмена веществ.

Оптимальную калорийность рациона и темп снижения веса лучше определить вместе со специалистом. Иногда животному требуется специальный ветеринарный рацион, рассчитанный на снижение массы тела.

Важно, чтобы питомец продолжал получать необходимые белки, жиры, витамины и минералы, даже если общее количество калорий уменьшается.

Почему некоторые животные толстеют быстрее других

На вес влияет не только количество еды. Значение имеют возраст, уровень активности, состояние здоровья и индивидуальные особенности животного.

После стерилизации или кастрации потребность в энергии также может измениться, поэтому прежняя порция корма иногда становится избыточной.

С возрастом животные обычно становятся менее активными, а значит, при сохранении прежнего рациона риск набора веса увеличивается.

Есть и породные особенности. Некоторые породы собак и кошек действительно более склонны к избыточной массе тела. Поэтому одинаковый рацион не может подходить всем животным.

Как помочь питомцу худеть без стресса

Главное правило — не пытаться добиться результата за несколько дней.

Лучше установить четкий режим кормления, перестать давать бесконтрольные лакомства, постепенно увеличить активность и регулярно контролировать вес.

Если животное продолжает набирать массу несмотря на изменения рациона, стало вялым, резко изменился аппетит или появились другие необычные симптомы, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Причиной изменения веса могут быть не только переедание и недостаток движения.

Здоровый вес — это не попытка сделать питомца «стройнее ради красоты», а способ снизить нагрузку на его организм и сохранить активность на долгие годы.

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