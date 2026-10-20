Юрист Трусилина: зарплата не мешает банкротству, однако долги могут не списать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Даже с постоянным доходом можно избавиться от кредитов, но есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Регулярная зарплата не закрывает россиянам путь к банкротству, но и не гарантирует списания кредитов. На что суд обращает внимание при рассмотрении дела и почему даже обычные траты могут вызвать вопросы, Газете.ру рассказала юрист и арбитражный управляющий Мила Трусилина.

«Решающее значение имеет способность исполнять обязательства перед банками, а не сам факт трудоустройства», — рассказала юрист.

Например, если доход позволяет постепенно возвращать деньги банкам, суд может выбрать реструктуризацию долгов. Простыми словами, это план выплат на определенный срок с учетом финансовых возможностей человека. В таком случае должнику не обязательно сразу продавать имущество, чтобы погасить задолженность.

Однако банкротство не работает по принципу «подал заявление — и кредиты исчезли». Суд оценивает ситуацию и решает, можно ли освободить человека от обязательств.

Проблемы возникают, если заемщик намеренно обманывал банк, скрывал имущество или сообщал заведомо ложные сведения о своих доходах. При таких обстоятельствах суд может отказать в списании задолженности, предупредила Трусилина.

Но есть важный нюанс. Расхождение между данными в кредитной анкете и официальной справкой о зарплате еще не доказывает обман. У человека могли быть дополнительные заработки, например, деньги от сдачи квартиры в аренду. Важно, действительно ли он получал эти средства и может ли подтвердить их происхождение.

Вопросы могут возникнуть и к расходам должника. Если человек заявляет, что у него нет средств, но при этом регулярно путешествует или совершает дорогие покупки, суд может выяснить, на какие деньги он живет.

Впрочем, сам по себе отпуск не означает, что гражданин что-то скрывает. Например, поездку мог оплатить работодатель.

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