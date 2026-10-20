Зубы и серповидный коготь: в Китае нашли древнюю нелетающую птицу

Фото: www.globallookpress.com/Arne Dedert

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главной особенностью существа стало сочетание признаков разных групп животных.

Новый вид древних птиц, не способных к полету, описали палеонтологи из Китая. Животное получило название Yuezhuornis yangyuanensis. Исследование ученых Китайской академии наук опубликовано в журнале Nature.

Окаменелость относится к позднеюрской фауне Чжэнхэ, известной находками других ранних представителей птичьей линии. Yuezhuornis обитал здесь около 150 миллионов лет назад.

Главной особенностью существа стало сочетание признаков разных групп. Таз и задние конечности имели птичье строение, но плотно расположенные зазубренные зубы напоминали вооружение небольшого плотоядного динозавра. На подвижном втором пальце ноги находился серповидный коготь — черта, характерная для дейнонихозавров.

«У него строение таза и задних конечностей, как у птиц, но при этом сохранились специализированные хищные лапы и зубы небольшого плотоядного динозавра», — пояснил палеонтолог Мин Ван.

Передние конечности Yuezhuornis были заметно укорочены, а общие пропорции напоминали наземных птиц. Эти особенности позволили исследователям сделать вывод о его неспособности летать.

Эволюционный анализ поместил новый вид среди наиболее ранних ветвей Avialae — группы, объединяющей современных птиц и их ближайших вымерших родственников. По результатам работы, Yuezhuornis был близок к археоптериксу и являлся сестринским таксоном Zhengheornis.

«Это показывает нам, что эволюция ранних птиц была гораздо сложнее, чем мы предполагали ранее», — отметил Ван.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.