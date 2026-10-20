«Ребята, успокойтесь»: Самойлова прокомментировала слухи о новом романе

Самойлова опровергла слухи о новом избраннике после развода с Джиганом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер отметила, что ей часто приписывают отношения с людьми, с которыми она виделась пару раз.

Блогер Оксана Самойлова резко отреагировала на слухи о своей личной жизни и опровергла информацию о новом мужчине. Об этом она написала в личном блоге.

Некоторые источники распространяют информацию о том, что у нее будто бы появился новый мужчина.

«Боже, как это глупо. <…> Новости последних дней — это уже ни в какие ворота, ребята, успокойтесь. <…> Мне приписывают романы с людьми, с которыми я виделась пару раз на мероприятиях. У нас даже контактов друг друга нет!» — написала она.

В том же посте Самойлова отреагировала на появившиеся ранее сведения о включении ее в налоговый черный список на три года.

«И причем это все вкидывается намеренно, естественно, но там нет ни малейшего основания, чтобы вообще такую новость придумать. Просто ни малейшего! Про налоговую, какие-то черные списки — ну помогите, пожалуйста, остановите этот бред», — адресовала она аудитории.

До этого блогер Вероника Степанова предположила, что причиной разрыва Оксаны с рэпером Джиганом мог стать любовник. Судя по всему, ролик Степановой стал последней каплей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебные приставы наложили арест на элитный загородный дом рэпера Джигана в Подмосковье. Причиной стала задолженность по алиментам перед блогером Оксаной Самойловой в размере 1,7 миллиона рублей.

Публичная история расставания звездной пары началась около года назад — с выхода реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной Самойловой». Ток-шоу завершилось официальным разводом в апреле 2026 года.

В интервью Ксении Собчак Оксана Самойлова призналась, что несколько месяцев назад рэпер в течение десяти часов удерживал в загородном доме охрану и работников, а также стрелял из оружия. Сейчас Джиган проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле.

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