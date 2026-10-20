Как перестать бояться черных кошек: психолог раскрыла простой прием

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

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Концентрация на плохих приметах сильно усложняет жизнь.

Чтобы перестать бояться плохих примет, нужно провести работу над собственным мышлением. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Александра Миллер.

Она отметила, что магическое мышление в той или иной степени присуще всем, даже самым рациональным людям. Однако некоторые выбирают верить лишь во что-то приятное и положительное, а другие во всем ищут что-то негативное.

И если в первом случае нет ничего плохого, то второй может сильно мешать в жизни. Чтобы перестать пугаться разбитых зеркал и черных кошек, перебегающих дорогу, нужно провести работу над своим мышлением.

Для этого, по словам специалиста, нужно отлавливать плохие мысли и искать им опровержение.

«На самом ли деле, когда переходит, допустим, кошка черная дорогу, всегда ли что-то происходит плохое? Искать опровержение. <…> И заменять. Заменять все-таки положительными приметами. Больше положительных примет в своей жизни использовать, да и центрироваться на них», — посоветовала психолог.

Миллер пояснила, что такая практика позволит внести в жизнь больше позитивного настроя. Со временем человек начнет выбирать положительное мышление вместо того, чтобы концентрировать на чем-то отрицательном.

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