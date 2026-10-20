«Он не понимает, о чем говорит»: Трамп продолжает публично уничтожать Зеленского

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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В ответ глава киевского режима делает то, что умеет лучше всего, — давит на жалость.

Жесткая риторика Дональда Трампа в отношении Зеленского сегодня, похоже, достигла пика. Слова, сказанные на лужайке у Белого дома, сейчас цитируют крупнейшие мировые издания. Американский президент фактически обвинил главу киевского режима в гибели миллиона украинцев и заявил: для ведения мирных переговоров пора искать другого человека.

И пока Зеленского фактически не пускают в Овальный кабинет, он пытается докричаться до Трампа через Ватикан. Почему ничего не выходит — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

— Зеленский говорит, что вы — на неправильной стороне истории.

— Зеленский так сказал? Он сам не понимает, о чем говорит. Честно говоря, пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины, — сказал президент США Дональд Трамп.

На западном фронте без перемен Дональд Трамп продолжает публично уничтожать Зеленского. Вот и накануне прямо с лужайки Белого дома заявил: время переговоров для Зеленского закончилось.

А вместе с ним — разведданные, спутниковая связь. И особенно — ракеты для систем Patriot, их отправка снова задержана. Администрация Трампа не отказывает официально, однако постоянно затягивает сроки. Причем решения приняты на высшем уровне. Например, перехватчики Киеву не дает лично глава Пентагона.

«На прошлой неделе украинский чиновник заявил, что в арсенале Украины осталось „всего пара“ ракет-перехватчиков. По словам официальных лиц, Хегсет не отклонил переводы, но и не выполнил необходимые шаги для их утверждения», — пишет Washington Post.

В ответ Зеленский делает то, что умеет лучше всего, — давит на жалость. О своих обидах на Трампа уже сообщил даже Папе Римскому. Последняя надежда — проукраинские американские сенаторы, которых Зеленский лично упрашивал повлиять на главу Белого дома. Те этот «плач» выслушали, но помочь пока ничем не могут. Слишком глубокую яму выкопал.

«У нас почти не осталось ракет-перехватчиков для систем Patriot. И мы снова не получили от наших партнеров предупреждения о первой волне атаки. Разрешения по-прежнему нет. Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение — замедлить поддержку Украины», — сказал Владимир Зеленский.

Неожиданный вывод. Через десять дней после начала дизельной сделки даже Зеленский начал о чем-то догадываться. Хотя даже европейская пресса прямо говорит — Трамп буквально требует сдаться.

«На этот раз Дональд Трамп, кажется, перешел на другую сторону. Все сигналы из Вашингтона показывают, что Белый дом добивается капитуляции», — пишет Figaro.

Драма нарастает с каждым днем. Пока Зеленский делает вид, что не понимает, в ком проблема, и продолжает пытаться бить по энергетике вопреки прямому запрету Белого дома, Трамп, очевидно, теряет последнее терпение.

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