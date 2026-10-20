Фото: Reuters/OLIVIER HOSLET

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Официально полномочия президента у главы киевского режима истекли в мае 2020-го.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается отложить выборы на Украине ради поддержки со стороны Евросоюза (ЕС). Такое предположение высказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

«У меня складывается впечатление, что Зеленский пытается убедить ЕС, что все будет под контролем даже через полгода ради поддержки. Только вот выборы надо проводить сейчас», — отметил Христофору.

Журналист подчеркнул, что Зеленскому понятно — Незалежная не сможет победить в конфликте с Россией. Это приведет к тому, что его политическая карьера скоро завершится. Поэтому глава киевского режима пытается найти оправдание своему неминуемому поражению и ожидаемому краху, уверен Христофору.

Официальный срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Но новые выборы президента так и не были проведены. Это оправдывают военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине.

Недавно в интервью он заявил, что сможет провести президентские выборы через полгода после окончания всех боевых действий. Для этого, по словам Зеленского, необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заговорил о смене власти на Украине. По словам главы Белого дома, у Зеленского было много возможностей урегулировать конфликт, но он этого не сделал.

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