«Не подошло» не поможет: какие неочевидные товары нельзя вернуть в магазин

Правило обмена в течение 14 дней действует не для всех товаров в магазине

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отсутствие чека не лишает покупателя права сделать возврат. Но есть нюансы.

Покупатель может рассчитывать на обмен многих непродовольственных товаров, если они не подошли по размеру, форме, фасону, расцветке или комплектации. Но это правило действует не всегда. Есть перечень товаров надлежащего качества, которые нельзя обменять, если покупатель просто передумал.

Причем в список входят не только привычные всем косметика, белье и средства личной гигиены. Некоторые ограничения могут оказаться неожиданными. Какие товары без брака нельзя вернуть в магазин — в материале 5-tv.ru.

Книги и непериодические издания

Одна из самых неочевидных категорий — непериодические издания.

К ним относятся книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, календари, буклеты и некоторые издания на технических носителях.

То есть если покупатель приобрел книгу, а затем понял, что она ему не подходит, передумал ее читать или случайно купил не то издание, вернуть качественный товар только по этой причине нельзя. Непериодические издания входят в перечень товаров, не подлежащих обмену.

Ювелирные изделия

В перечень также входят ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, ограненные драгоценные камни, а с 1 сентября 2026 года — также инвестиционные драгоценные металлы и монеты из драгоценных металлов.

Поэтому если кольцо, серьги или цепочка надлежащего качества просто перестали нравиться, обменять их по общему правилу о 14 днях нельзя.

При этом ситуация меняется, если в товаре обнаружен недостаток: правила о товарах ненадлежащего качества действуют отдельно.

Посуда — но не любая

Еще одна категория, о которой покупатели могут не знать, связана с изделиями и материалами из полимерных материалов, контактирующими с пищевыми продуктами.

В перечне прямо названы столовая и кухонная посуда, кухонные принадлежности, емкости для хранения и транспортировки продуктов, упаковочные материалы и товары одноразового использования — если они полностью или частично изготовлены из полимерных материалов и предназначены для контакта с пищей.

Белье, косметика и средства личной гигиены

Обмену по причине неподходящего размера или фасона не подлежат качественные швейные и трикотажные изделия бельевой группы, а также чулочно-носочная продукция.

Аналогичные ограничения действуют для парфюмерии и косметики. В список включены и предметы личной гигиены: зубные щетки, расчески, заколки, бигуди, парики, шиньоны и другие подобные товары.

Бытовая химия, мебель и техника

В перечне также названы бытовая химия, пестициды и агрохимикаты. Отдельное ограничение предусмотрено для бытовых мебельных гарнитуров — переносить его автоматически на любую мебель нельзя.

Еще одна категория — технически сложные бытовые товары с гарантийным сроком не менее года. Если такая покупка исправна, одного желания заменить ее на другую недостаточно.

Животные и растения

Качественное растение или приобретенное животное также нельзя вернуть по общему правилу лишь из-за перемены решения.

Когда возможен обмен в течение 14 дней

Если непродовольственный товар не входит в перечень исключений, его можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки, когда он не подошел по форме, размеру, фасону, расцветке или комплектации.

Покупка должна оставаться неиспользованной, с сохраненными товарным видом, потребительскими свойствами, пломбами и фабричными ярлыками. Если подходящей замены у продавца нет, статья 25 закона «О защите прав потребителей» позволяет отказаться от покупки и потребовать деньги.

Отсутствие кассового или товарного чека не исключает возможности подтвердить покупку другими доказательствами.

Перечень касается именно качественных товаров. При обнаружении недостатка действуют другие нормы: принадлежность покупки к списку исключений сама по себе не позволяет продавцу отклонить любую претензию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.