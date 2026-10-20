Сиамские близнецы умерли после сердечного приступа у одного из них в 27 лет

Фото: Instagram*/siamesesdelecuador

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Несмотря на патологию, они относились к жизни с оптимизмом.

Сиамские близнецы умерли после сердечного приступа у одного из них. Им было 27 лет. Об этом их команда сообщила People.

По словам близкого друга семьи Фернандо Каррильо, изначально врачи боролись за жизнь Хосе Луиса из-за внезапной остановки сердца. Медикам удалось нормализовать его показатели.

Однако спустя считаные минуты сердечный приступ случился у Хосе Армандо, после чего оба брата ушли из жизни.

Брат покойных Дамиан признался журналистам передачи, что родители находятся в опустошенном состоянии и эту трагедию невозможно описать словами.

Блогеры вели блог в соцсетях. Они смогли собрать в аудиторию свыше 60 тысяч человек.

В блоге они открыто показывали повседневные дела, городские прогулки и отвечали подписчикам о жизни сиамских близнецов.

Последняя публикация, где братья складывают вещи в автомобиль, появилась 12 октября. Представители команды отметили в заявлении, что молодые люди оставили неизгладимый след в сердцах окружающих своими улыбками и оптимизмом.

Авторы публикации подчеркнули, что близнецы жили с девизом: «Где есть желание, там найдется и способ, а инвалидность не помеха для счастья».

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